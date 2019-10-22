В Симферополе загорелся стадион «Локомотив»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-22T11:07:39+03:00

К счастью, пострадавших нет

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На стадионе «Локомотив» в Симферополе произошел пожар. Информация о происшествия поступила в МЧС России по Крыму в 9.10.

На место выехало 6 единиц техники и 30 человек личного состава.

- Возгорание произошло под трибунами. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - рассказали КП-Крым в пресс-службе крымского главка МЧС.

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU