В Симферополе загорелся стадион «Локомотив»
К счастью, пострадавших нет
Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Фото: "Крымская газета"
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На стадионе «Локомотив» в Симферополе произошел пожар. Информация о происшествия поступила в МЧС России по Крыму в 9.10.
На место выехало 6 единиц техники и 30 человек личного состава.
- Возгорание произошло под трибунами. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, - рассказали КП-Крым в пресс-службе крымского главка МЧС.
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU