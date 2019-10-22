2019-10-22T12:09:54+03:00
Общество

Фотофакт: Сквозь «биоасфальт» в Севастополе проросла трава

Его укладка стоила 3 миллиона рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: "Жесть Крым Симферополь Севастополь"/"Вконтакте"Фото: "Жесть Крым Симферополь Севастополь"/"Вконтакте"
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В социальных сетях появилась фотография необычного «биоасфальта» в Севастополе. Так в шутку жители назвали новое покрытие из-за того, что сквозь него начала рости…трава.

- «Биоасфальт» за три миллиона в Севастополе, село Орилиное, переулок Форосский. Прошло всего два месяца, - пишут очевидцы.

Напомним, в Симферополе продолжается ремонт аварийного моста через реку Салгир на улице Толстого. Работы планируется закончить до середины ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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