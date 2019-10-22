2019-10-22T12:37:22+03:00
Происшествия

В Балаклаве девушка заколола ножом таксиста и подожгла его дом

Так она пыталась скрыть преступление
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Расследование продолжается. Фото: крымский СледкомРасследование продолжается. Фото: крымский Следком
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Молодую женщину задержали за убийство таксиста и поджог дома в Балаклаве. Таким образом она пыталась скрыть преступление.

Следователи установили, что накануне во время поездки на такси молодая женщина познакомилась с 56-летний водителем, который после пригласил ее в гости. Они приехали к нему домой, в товарищество «Золотая балка».

- После того, как они выпили, девушка решила уйти, но таксист начал к ней приставать. Тогда она схватила нож и нанесла 7 ударов в сердце, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по КРыму и Севастополю Ольга Постнова.

Девушка схватилась за нож. Фото: крымский Следком

Девушка схватилась за нож. Фото: крымский Следком

Подозреваемая написала явку с повинной. Сейчас решается вопрос о содержании ее под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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