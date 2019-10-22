Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание
В конце октября, а точнее – в последний день месяца в Крыму ожидается сильное похолодание. Оно продлится до первых чисел ноября.
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Люберецкая рассказала КП-Крым, что этот прогноз предварительный - температура воздуха ночью будет достигать «минус» 4-5 градусов.
- Возможны дожди. Днем также значительное похолодание – 10-15 градусов тепла, - дополнила Люберецкая.
На текущей неделе погода значительно не изменится. Ночью 5-10 со знаком «плюс», а днем – 18-23 градуса тепла.
Но с уверенностью нельзя пока говорить о похолодании, ведь прогноз может быть не точным из-за довольно большого срока прогнозирования.
ИСТОЧНИК KP.RU