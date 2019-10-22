Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание

СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-22T13:08:44+03:00

Октябрь выдался в этом году теплый Фото: Юрий ЮГАНСОН

Столбики термометра ниже нуля опустятся в последний день октября

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В конце октября, а точнее – в последний день месяца в Крыму ожидается сильное похолодание. Оно продлится до первых чисел ноября.

Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Люберецкая рассказала КП-Крым, что этот прогноз предварительный - температура воздуха ночью будет достигать «минус» 4-5 градусов.

- Возможны дожди. Днем также значительное похолодание – 10-15 градусов тепла, - дополнила Люберецкая.

На текущей неделе погода значительно не изменится. Ночью 5-10 со знаком «плюс», а днем – 18-23 градуса тепла.

Но с уверенностью нельзя пока говорить о похолодании, ведь прогноз может быть не точным из-за довольно большого срока прогнозирования.

ИСТОЧНИК KP.RU