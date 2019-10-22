Из-за детской травмы крымчанка лишилась нормальной жизни

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-22T14:16:32+03:00

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Из-за травмы головы Лизы практически перестала слышать. Но оказалось, что это не все, что таит коварное заболевание: без специальных слуховых аппаратов девушке грозит слабоумие. А вот купить эти аппараты ни крымчанка, ни ее многодетная семья не в состоянии.

Проблемы со слухом у 21-летней Елизаветы Артемовой из Ялты начались еще в 11 лет. Естественную глухоту ухудшила травма – в 12 лет девочку сильно ударили по голове.

– Были большие гематомы, и с тех пор слух упал и стал хуже, – рассказывает КП-Крым Елизавета. –Недавно ходила к сурдологу и он сказал, что все плохо, и в будущем мне грозит слабоумие, так как я совсем перестану понимать, что мне говорят люди.

Лиза обратилась в больницу в надежде, что ОМС покроет решение проблемы, но выяснилось, что для этого нужно иметь более запущенную степень заболевания: аппараты положены, если нарушение сенсорных функций III или IV степени, а у Лизы II.

Чтобы приобрести более-менее нормальные слуховые аппараты, необходимо 100 тысяч рублей, но у девушки нет таких денег, да и не в силах она их заработать. Хотя Лиза по образованию повар-кондитер, ей приходится раздавать листовки и браться за любую подработку.

– Основная проблема в том, что я могу слышать, но я не понимаю, что говорят, не понимаю четкости. Такое ощущение как будто холодильник гудит, а не слова произносятся. Из-за того, что я не понимаю слов коллег, меня не берут на работу. Пыталась флористом устроится, но название цветов невозможно понять.

Лиза – старший ребенок в многодетной семье, к тому же не так давно у них сгорел дом, поэтому 100 тысяч – неподъемная сумма, даже когда на кону стоит рассудок девушки.

Помочь Лизе приблизится к мечте, которая для многих кажется элементарной, может каждый желающий.

Телефон для связи +79782210569,

Номер карты 2200 0202 0883 3790 Артемова Елизавета

ИСТОЧНИК KP.RU