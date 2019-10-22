2019-10-22T14:03:47+03:00
Общество

Глава Крыма переименовал республиканский Минобраз

Это связано с образованием Госкомитета по делам молодежи
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: FacebookГлава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Facebook
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Сергей Аксенов переименовал Минобраз Крыма. Из ведения министерства теперь исключат ведение вопросов молодежной политики.

Этим будет заниматься Госкомитет по делам молодежи.

- Образовать Государственный комитет по делам молодежи Республики Крым. Внести в указ главы Республики Крым от 16 июня 2014 года «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Крым» следующие изменения, - написано в документе.

Данный указ вступит в силу с 1 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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