В Крыму начнут бороться с нелегальными отелями

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-22T15:50:45+03:00

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Все администрации городов и районов Крыма к 15 ноября предоставят план действий по выведению из тени отелей. Нужно указать их точное количество, ведь все они, скорее всего, не платят налоги в бюджет.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, будет сформирован протокол, а в нем укажут те муниципалитеты, в которых есть «нелегальные» отели.

Он отметил, что такой бизнес есть везде, а особенно там, где море.

- В степных районах теневиков меньше, как и в Симферополе. Если кому-то из коллег потребуется координация с силовыми структурами, звоните. Я договорюсь с прокурором и министром внутренних дел на этот счет, - подчеркнул Аксенов, пишет Крымское информационное агентство.

После того, как будет известен весь список, разработают план действий с выездом на место с сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU