В Крыму начнут бороться с нелегальными отелями
Все администрации городов и районов Крыма к 15 ноября предоставят план действий по выведению из тени отелей. Нужно указать их точное количество, ведь все они, скорее всего, не платят налоги в бюджет.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, будет сформирован протокол, а в нем укажут те муниципалитеты, в которых есть «нелегальные» отели.
Он отметил, что такой бизнес есть везде, а особенно там, где море.
- В степных районах теневиков меньше, как и в Симферополе. Если кому-то из коллег потребуется координация с силовыми структурами, звоните. Я договорюсь с прокурором и министром внутренних дел на этот счет, - подчеркнул Аксенов, пишет Крымское информационное агентство.
После того, как будет известен весь список, разработают план действий с выездом на место с сотрудниками полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU