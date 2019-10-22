2019-10-22T16:01:00+03:00
Общество

Аксенов недоволен ремонтом на улице Толстого в Симферополе

Он раскритиковал работу подрядчика
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Фото: FacebookФото: Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов остался недоволен ремонтом моста на улице Толстого в Симферополе. Он подчеркнул, что выезжал на объект и не увидел ни одного рабочего.

И отметил, что в воскресенье там нет никого вообще.

- Все перекрыто с двух сторон. Воскресенье, теплый день – нет рабочих. Понятно, есть чем заниматься в выходной день, а то, что город стоит в пробках и перекрыт – до лампочки, - выразил свое негодование глава.

Также он отмети, что на улице Розы Люксембург такая же проблема.

Но Аксенов один из объектов все-таки похвалил. Это дорога Саки-Орловка, там заканчивается работа на 41 километре.

- Когда наши все «Рога и копыта» толкутся до сих пор на этих объектах – все поперекрывали, - возмутился Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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