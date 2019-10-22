Пятеро жителей Пермского края пытались украсть железо из симферопольской больницы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-10-22T16:27:24+03:00

Они грузили в машину комплектующие отопительной и вентиляционной систем

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В Крыму задержали пятерых жителей Пермского края. Мужчины хотели украсть из клинической больницы Симферополя две тонны железа – комплектующие демонтированной отопительной и вентиляционной систем.

Информация о происшествии сразу поступила на пульт росгвардейцев. Они немедленно выехали на место происшествия и задержали преступников.

Все они приехали в Крым с материковой части России и были сотрудниками организации, которая ремонтировала больницу.

Их передали сотрудникам полиции для дальнейшего расследования дела.

ИСТОЧНИК KP.RU