Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды на 23 октября

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-23T07:23:25+03:00

Пока еще октябрь радует нас теплыми деньками Фото: Юрий ЮГАНСОН

Днем на полуострове тепло

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В Симферополе 23 октября переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 7…9 градусов, а днем 19…21 градусов.

В Севастополе сегодня малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9…11°, днем 17…19°.

На Южном берегу Крыма также осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10…12°, днем 19…21°.

Кстати, с 23 по 26 октября в центральных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU