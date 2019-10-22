У пенсионерки из Севастополя украли более 4 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-22T16:37:17+03:00

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Из квартиры пожилой жительницы Севастополя неизвестные украли 4 миллиона 600 тысяч рублей. Уже месяц полиция разыскивает преступника, но пока безуспешно.

Ирина Дмитриевна (имя изменено. - Ред.) живет в самом центре города-героя на улице Большая Морская. Это деловой и исторический центр Севастополя. Окна дома выходят на площадь Ушакова и гостиницу «Украина». Рядом Покровский и Владимирский соборы, театры, музеи, парки и рестораны. Квартиры в этом доме часто сдаются посуточно.

Интересно, что сама женщина не знает, когда точно из ее квартиры была украдена кругленькая сумма. Как именно это произошло, она также не знает. Деньги были на месте с начала сентября, а их исчезновение хозяйка элитной квартиры обнаружила только 29 числа.

Пока по факту случившегося возбуждено уголовное дело, но из-за того, что полиции не известна ни точная дата кражи, ни время, ни подозреваемые, сыщики ломают голову над преступлением уже месяц.

Сама пострадавшая подтвердила КП-Крым произошедшее, но от общения отказалась.

ИСТОЧНИК KP.RU