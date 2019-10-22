Мошенница из Тулы развела на деньги любовника-пенсионера из Симферополя
В полицию Симферополя обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что в одной из соцсетей познакомился с девушкой из Тулы, а после пара решила встретится в Симферополе.
Как оказалось, у его возлюбленной не оказалось денег на поездку, и он перевел ей 9,5 тысячи рублей. Но девушка на встречу не приехала, перестала выходить на связь.
В итоге полицейские задержали 28-летнего жителя Краснодарского края, который и оказался той самой молодой девушкой, использовал аккаунт «Настя К.».
У него дома нашли мобильный телефон, сим-карту и банковскую карту.
Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU