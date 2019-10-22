2019-10-22T17:21:12+03:00
Происшествия

Мошенница из Тулы развела на деньги любовника-пенсионера из Симферополя

Мужчина перевел "возлюбленной" почти 10 тысяч рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Преступнику грозит до 5 лет тюрьмыПреступнику грозит до 5 лет тюрьмыФото: Мария ЛЕНЦ
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В полицию Симферополя обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что в одной из соцсетей познакомился с девушкой из Тулы, а после пара решила встретится в Симферополе.

Как оказалось, у его возлюбленной не оказалось денег на поездку, и он перевел ей 9,5 тысячи рублей. Но девушка на встречу не приехала, перестала выходить на связь.

В итоге полицейские задержали 28-летнего жителя Краснодарского края, который и оказался той самой молодой девушкой, использовал аккаунт «Настя К.».

У него дома нашли мобильный телефон, сим-карту и банковскую карту.

Мужчину задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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