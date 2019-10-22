2019-10-22T17:45:41+03:00
Общество

Крымская Сахарная головка поборется за титул самого смешного населенного пункта России

Итоги подведут в конце ноября 2019 года
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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От Крыма представлены два поселкаОт Крыма представлены два поселкаФото: "КП" Архив
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Сервис путешествий Туту.ру запустил очередной раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Всего отберут 10 финалистов, а итоги конкурса подведут в конце ноября.

В восьмом раунде предлагают выбрать лучший из 9 регионов России. Голосование продлится до полуночи 26 октября.

Новая десятка претендентов:

1.Сахарная Головка (Республика Крым);

2. Приятное Свидание (Республика Крым);

3. Вольно-Веселый (Республика Адыгея);

4. Лунная Поляна (Карачаево-Черкесская республика);

5. Нейтрино (Кабардино-Балкарская республика);

6. Барсуки (Республика Ингушетия);

7. Веселое (Республика Северная Осетия);

8. Примыкание (Республика Чечня);

9. Люксембург (Республика Дагестан);

10. Новая Жизнь (Республика Калмыкия).

Оставить свой голос можно тут.

ИНТЕРЕСНО

Существует легенда, что название Сахарная головка дала поселку Екатерина Вторая. В этот момент она ехала с Потемкиным в Севастополь, обратила внимание на горы и сказала, что они похожи на сахарную головку (раньше сахар продавали в виде больших голов).

Есть легенда и про название Приятное Свидание. На этом месте произошло свидание Екатерины Второй или с Потемкины или с крымским ханом Шагин-Гиреем. Также есть история о том, что во время Крымской войны там был трактир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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