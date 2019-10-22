Крымская Сахарная головка поборется за титул самого смешного населенного пункта России
Сервис путешествий Туту.ру запустил очередной раунд голосования на самое веселое название населенного пункта России. Всего отберут 10 финалистов, а итоги конкурса подведут в конце ноября.
В восьмом раунде предлагают выбрать лучший из 9 регионов России. Голосование продлится до полуночи 26 октября.
Новая десятка претендентов:
1.Сахарная Головка (Республика Крым);
2. Приятное Свидание (Республика Крым);
3. Вольно-Веселый (Республика Адыгея);
4. Лунная Поляна (Карачаево-Черкесская республика);
5. Нейтрино (Кабардино-Балкарская республика);
6. Барсуки (Республика Ингушетия);
7. Веселое (Республика Северная Осетия);
8. Примыкание (Республика Чечня);
9. Люксембург (Республика Дагестан);
10. Новая Жизнь (Республика Калмыкия).
Оставить свой голос можно тут.
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Существует легенда, что название Сахарная головка дала поселку Екатерина Вторая. В этот момент она ехала с Потемкиным в Севастополь, обратила внимание на горы и сказала, что они похожи на сахарную головку (раньше сахар продавали в виде больших голов).
Есть легенда и про название Приятное Свидание. На этом месте произошло свидание Екатерины Второй или с Потемкины или с крымским ханом Шагин-Гиреем. Также есть история о том, что во время Крымской войны там был трактир.
ИСТОЧНИК KP.RU