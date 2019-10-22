2019-10-22T18:02:18+03:00
Общество

На безопасность симферопольского аэропорта потратят почти миллиард рублей

Там хотят установить четыре КПП и сигнализацию
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Аэропорт крымской столицыАэропорт крымской столицыФото: "КП" Архив
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В аэропорту «Симферополь» поставят четыре КПП, сигнализацию и камеры. Как сообщается на сайте государственных закупок, крымское правительство уже объявило тендер по выбору подрядчика.

Он и должен будет обеспечить антитеррористическую защиту воздушной гавани Крыма.

Стоимость таких работ – 931 миллиона рублей. Панируется, что их завершает в июне 2021 года.

Подрядчики могут подать заявку на внедрение антитеррористических мер до 12 ноября, а уже 19 ноября подведут итоги и выберут победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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