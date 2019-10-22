В Симферополе артисты театра кукол презентовали необычную фантасмагорию

СЕГОДНЯ 19:34 2019-10-22T19:34:58+03:00

Декорации и костюмы изготовили в Москве и Санкт-Петербурге

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В Симферополе на сцене Дома офицеров состоялась яркая премьера: Крымский академический театр кукол презентовал фантасмагорию «Щелкунчик».

Декорации и костюмы создали в Москве и Санкт-Петербурге в рамках федеральной программы «Театр детям»

- В нем два плана действия: фантастический – сон Мари, где оживают кукольные персонажи и происходит борьба игрушечной армии с мышиным войском. И второй - реальный план, где крёстный Дроссельмейер и Мари представляют нам прекрасную сказку. Помогают им в этом средневековые музыканты и волшебные Духи, - пишет Крымская газета.

Режиссером выступил почетный деятель искусств Москвы Валерий Баджи, визуализировала сказку художник Ирина Хмарук, а музыку написал Эдуард Тишин.

Спектакли Крымского академического театра кукол пока проходят на других площадках, так как основное здание театра только строят, а старое пошло под снос.

ИСТОЧНИК KP.RU