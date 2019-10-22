Пляж в Батилимане вернут севастопольцам
В Батилимане открыли свободный доступ на пляж базы отдыха «Таврида», который еще в начале лета обнесли забором и колючей проволокой.
В правительстве Севастополя рассказали ForPost, что сейчас ведутся переговоры о передаче пляжа в собственность города. Правда, пока точка еще не поставлена, хотя определенные договоренности уже достигнуты.
- По последней информации, Министерство обороны готово передать этот пляж в собственность города, - рассказала начальник управления имущественных отношений ДИЗО Елена Кнутова. - Но пока приказа о передаче этого земельного участка в наш адрес ещё не поступало.
В переговорах участвуют представители полпредства Президента РФ. Спорные имущественные вопросы будет решать рабочая группа.
ИСТОЧНИК KP.RU