2019-10-22T19:56:58+03:00
Общество

Пляж в Батилимане вернут севастопольцам

В правительстве договариваются с Минобороны о передаче пляжа в собственность города-героя
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Евгения Щербакова / FacebookФото: Евгения Щербакова / Facebook
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В Батилимане открыли свободный доступ на пляж базы отдыха «Таврида», который еще в начале лета обнесли забором и колючей проволокой.

В правительстве Севастополя рассказали ForPost, что сейчас ведутся переговоры о передаче пляжа в собственность города. Правда, пока точка еще не поставлена, хотя определенные договоренности уже достигнуты.

- По последней информации, Министерство обороны готово передать этот пляж в собственность города, - рассказала начальник управления имущественных отношений ДИЗО Елена Кнутова. - Но пока приказа о передаче этого земельного участка в наш адрес ещё не поступало.

В переговорах участвуют представители полпредства Президента РФ. Спорные имущественные вопросы будет решать рабочая группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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