В Крыму просят обнулить налог на добычу нефти

СЕГОДНЯ 20:02 2019-10-22T20:02:31+03:00

Пока что этот вид деятельности на полуострове рентабельным не является

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Крымские депутаты попросили власти РФ обнулить ставку налога на добычу нефти для месторождений на территории региона. Соответствующую законодательную инициативу одобрил Комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Государственного совета РК.

Проект такого постановления внес глава республики Сергей Аксенов. Поясняется, что документ сделает экономически целесообразными эксплуатацию месторождений с небольшими запасами.

- Снижение рыночных цен на нефтяное сырье наряду с действующим в настоящее время порядком расчета обязательств по налогу на добычу полезных ископаемых делает добычу нефти на территории Республики Крым нерентабельной, - отметил председатель профильного комитета Леонид Бабашов.

По его словам, 51% производственной себестоимости добычи нефти с самого крупного в республике Семеновского месторождения составлял налог на добычу полезных ископаемых.

Всего в Крыму разведано 2 малых нефтяных месторождений, разрабатывается четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU