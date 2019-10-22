В Крыму просят обнулить налог на добычу нефти
Крымские депутаты попросили власти РФ обнулить ставку налога на добычу нефти для месторождений на территории региона. Соответствующую законодательную инициативу одобрил Комитет по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Государственного совета РК.
Проект такого постановления внес глава республики Сергей Аксенов. Поясняется, что документ сделает экономически целесообразными эксплуатацию месторождений с небольшими запасами.
- Снижение рыночных цен на нефтяное сырье наряду с действующим в настоящее время порядком расчета обязательств по налогу на добычу полезных ископаемых делает добычу нефти на территории Республики Крым нерентабельной, - отметил председатель профильного комитета Леонид Бабашов.
По его словам, 51% производственной себестоимости добычи нефти с самого крупного в республике Семеновского месторождения составлял налог на добычу полезных ископаемых.
Всего в Крыму разведано 2 малых нефтяных месторождений, разрабатывается четыре.
ИСТОЧНИК KP.RU