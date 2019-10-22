2019-10-22T23:49:41+03:00
Происшествия

Смертельная авария: В Красногвардейском районе столкнулись три автомобиля

Двое человек погибли, еще четверо получили травмы
Анастасия ЖУКОВА
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В Красногвардейском районе столкнулись автомобили, "Лада Приора", "Газель" и ВАЗ 2102, два человека погибли, еще четверо - получили травмы.

Авария произошла во вторник, 22 октября, примерно в 20.00 на трассе Симферополь - Джанкой в районе села Полтавка.

По предварительным данным, водитель "приоры" выехал на встречную полосу, врезался в "Газель", а затем по касательной - в ВАЗ.

- В результате ДТП погибли 2 пассажира "Приоры", водитель сильно травмирован, доставлен в больницу. Телесные повреждения различной степени тяжести получили три пассажира "Газели" и пассажир Ваз 2102, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства аварии устанавливаются.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, движение по трассе открыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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