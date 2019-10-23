2019-10-23T08:54:03+03:00
Общество

Сносом самостроев в Крыму займется новое предприятие

Оно может заработать уже в следующем году
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Оно уже созданоОно уже созданоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Крыму в 2020 году заработает новое предприятие. Оно будет заниматься сносом самостроев и утилизацией строительного мусора. Об этом рассказал врио начальника Службы государственного строительного надзора Крыма Юрий Прихожанов.

Он отметил, что предприятие уже создано, его нужно просто привести в соответствие.

- Нужно наполнить его составом, внутренними регламентами, - дополнил Прихожанов.

Работа такого предприятия приведет к ускорению демонтажа незаконных строений в республике, пишут «РИА Новости Крым».

Кстати, всего в этом году Госстройнадзор нашел в Крыму почти 1,5 тысячи самостроев. Часть из них собственники приведут в советующий вид, а остальные – снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Чтобы мамочки с колясками не гоняли: "Лежачий полицейский" на тротуаре привел симферопольцев в недоумение
Вагоны со щебнем испытывают прочность ж/д части Крымского моста
Меняют трубы и укладывают плитку: Как проходят работы на улице Александра Невского в Симферополе
В Симферополе больше десяти улиц останутся без света
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды на 23 октября
Смертельная авария: В Красногвардейском районе столкнулись три автомобиля
В Крыму просят обнулить налог на добычу нефти
Пляж в Батилимане вернут севастопольцам
В Симферополе артисты театра кукол презентовали необычную фантасмагорию
На безопасность симферопольского аэропорта потратят почти миллиард рублей
Крымская Сахарная головка поборется за титул самого смешного населенного пункта России
Мошенница из Тулы развела на деньги любовника-пенсионера из Симферополя
У пенсионерки из Севастополя украли более 4 миллионов рублей
Пятеро жителей Пермского края пытались украсть железо из симферопольской больницы
Аксенов недоволен ремонтом на улице Толстого в Симферополе
В Крыму начнут бороться с нелегальными отелями
Глава Крыма переименовал республиканский Минобраз
Из-за детской травмы крымчанка лишилась нормальной жизни
Синоптики рассказали, когда в Крым придет похолодание
В Балаклаве девушка заколола ножом таксиста и подожгла его дом
«Собака скелет с перерезанным горлом» довела крымчан до слез
Фотофакт: Сквозь «биоасфальт» в Севастополе проросла трава
В Симферополе загорелся стадион «Локомотив»
В Крыму проводят учения ракетные комплексы «Бастион» и «Бал»
На проспекте Победы в Симферополе закрыли очередной торговый центр
Крым занял второе место в рейтинге лучших термальных источников России
Крымские пограничники нашли винтовку у гражданина России
В Крыму разбойник напал на старушку, пригрозив ей стартовым пистолетом