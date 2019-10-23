Сносом самостроев в Крыму займется новое предприятие

СЕГОДНЯ 08:53 2019-10-23T08:54:03+03:00

Оно может заработать уже в следующем году

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В Крыму в 2020 году заработает новое предприятие. Оно будет заниматься сносом самостроев и утилизацией строительного мусора. Об этом рассказал врио начальника Службы государственного строительного надзора Крыма Юрий Прихожанов.

Он отметил, что предприятие уже создано, его нужно просто привести в соответствие.

- Нужно наполнить его составом, внутренними регламентами, - дополнил Прихожанов.

Работа такого предприятия приведет к ускорению демонтажа незаконных строений в республике, пишут «РИА Новости Крым».

Кстати, всего в этом году Госстройнадзор нашел в Крыму почти 1,5 тысячи самостроев. Часть из них собственники приведут в советующий вид, а остальные – снесут.

ИСТОЧНИК KP.RU