Сносом самостроев в Крыму займется новое предприятие
В Крыму в 2020 году заработает новое предприятие. Оно будет заниматься сносом самостроев и утилизацией строительного мусора. Об этом рассказал врио начальника Службы государственного строительного надзора Крыма Юрий Прихожанов.
Он отметил, что предприятие уже создано, его нужно просто привести в соответствие.
- Нужно наполнить его составом, внутренними регламентами, - дополнил Прихожанов.
Работа такого предприятия приведет к ускорению демонтажа незаконных строений в республике, пишут «РИА Новости Крым».
Кстати, всего в этом году Госстройнадзор нашел в Крыму почти 1,5 тысячи самостроев. Часть из них собственники приведут в советующий вид, а остальные – снесут.
ИСТОЧНИК KP.RU