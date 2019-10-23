2019-10-23T09:38:15+03:00
Общество

В Симферополе больше десяти улиц останутся без света

Ограничение продлится весь день
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Это связано с проведение внеплановых работЭто связано с проведение внеплановых работФото: Мария ЛЕНЦ
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В среду, 23 октября, больше 10 улиц Симферополя останутся без света. Это связано с проведение внеплановых работ.

Ограничение будет действовать с 8.00 до 17.00.

КОНКРЕТНО

Где не будет света:

- ул. Ветка 6-10 (чет);

- ул. Гаспринского 31(нечет);

- ул. З. Жильцовой 4(чет);

- пр. Кирова 39- 43а(нечет);

- ул. Кечкеметская, 184а-184/1, 186-192,192а (чет).

- ул. Леси Украинки 4-8 (чет), 1-29/30 (нечет);

- ул. Мраморная 2030 (чет), 3/6-11 (нечет);

- ул. Общественная 2-16 (чет), 1-15 (нечет);

- ул. Репина 136-148 (чет), 121-131 (нечет)

- ул. Садовая 61 (нечет);

- ул. Свободная 2-14 (чет), 1-11б (нечет);

- ул. Харьковская 2-44 (чет), 1-41 (нечет);

- пер. Харьковский 2-6 (чет), 1-7 (нечет);

- ул. Шахтеров 2-12 (чет), 1-13 (нечет).

ИСТОЧНИК KP.RU

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