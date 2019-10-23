В Симферополе больше десяти улиц останутся без света
В среду, 23 октября, больше 10 улиц Симферополя останутся без света. Это связано с проведение внеплановых работ.
Ограничение будет действовать с 8.00 до 17.00.
КОНКРЕТНО
Где не будет света:
- ул. Ветка 6-10 (чет);
- ул. Гаспринского 31(нечет);
- ул. З. Жильцовой 4(чет);
- пр. Кирова 39- 43а(нечет);
- ул. Кечкеметская, 184а-184/1, 186-192,192а (чет).
- ул. Леси Украинки 4-8 (чет), 1-29/30 (нечет);
- ул. Мраморная 2030 (чет), 3/6-11 (нечет);
- ул. Общественная 2-16 (чет), 1-15 (нечет);
- ул. Репина 136-148 (чет), 121-131 (нечет)
- ул. Садовая 61 (нечет);
- ул. Свободная 2-14 (чет), 1-11б (нечет);
- ул. Харьковская 2-44 (чет), 1-41 (нечет);
- пер. Харьковский 2-6 (чет), 1-7 (нечет);
- ул. Шахтеров 2-12 (чет), 1-13 (нечет).
ИСТОЧНИК KP.RU