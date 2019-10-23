2019-10-23T10:28:41+03:00
Общество

Меняют трубы и укладывают плитку: Как проходят работы на улице Александра Невского в Симферополе

Сейчас активно ведется строительство на пересечении с Толстого
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Новые коммуникации проложат вплоть по улице Павленко. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыНовые коммуникации проложат вплоть по улице Павленко. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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На улице Александра Невского, на перекрытом участке, меняют трубы, обустраивают ливневую канализацию и укладывают тротуарную плитку.

Сейчас активные работы проводятся на участке пересечения Невского с улицей Толстого в направлении Павленко.

- На объекте работают 35 человек и 17 единиц спецтехники, они находятся там постоянно. И еще 10 самосвалов используются по необходимости, - рассказал представитель компании-подрядчика Апет Акопян.

Он рассказал, что новые коммуникации проложат вплоть по улице Павленко. В их числе – электрокабель и приспособленные к высоким температурам полипропиленовые трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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