Вагоны со щебнем испытывают прочность ж/д части Крымского моста

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-23T10:59:45+03:00

Движение по железнодорожной части моста планируют запустить в декабре 2019 года. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Они перемещаются по разным схемам

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На железнодорожной части Крымского моста проводятся испытания несущих элементов. Проверяются на соответствие проектным параметрам опоры и пролетные строения, на которых идет монтаж поездной автоматики.

- Также мы проверяем реакцию опор и пролетов на моделируемые нагрузки в режиме реального времени. Фактически испытываем растягивающие и сжимающие напряжения, которые будут возникать во время эксплуатации железнодорожной части моста, - рассказала директор НИИ диагностики Светлана Боханова.

Такая же работа проводилась и перед запуском автомобильной части.

На участках ж/д части моста работают тяжелые технические составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тысячи тонн.

Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики фиксируют состояние опор и пролетных строений.

ИСТОЧНИК KP.RU