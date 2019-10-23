В ГИБДД рассказали о причинах высокой аварийности на крымской трассе «Таврида»
Начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко рассказал, что основные причины аварий на трассе «Таврида» это – несоблюдение скоростного режима и выезд на встречную полосу.
Он отметил, что пока трассе не введут в эксплуатацию полностью, она будет аварийной.
- Когда в следующем году на ней будут все четыре полосы, будет легче. С момента ввода этого участка дороги зафиксировано 132 ДТП, в которых 35 человек погибли, 232 получили ранения, - дополнил Борисенко, пишут РИА Новости Крым.
Также он подчеркнул, что водители часто засыпают за рулем, что приводит к трагическим последствиям.
Он отметил, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим – 60 километров час и не нарушать его.
ИСТОЧНИК KP.RU