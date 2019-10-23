"Чтобы мамочки с колясками не гоняли: "Лежачий полицейский" на тротуаре привел симферопольцев в недоумение
На улице Воровского в Симферополе внезапно появился "лежачий полицейский" (официально - искусственная неровность)... на тротуаре. Пользователи соцсетей пришли в недоумение и активно обсуждают новинку.
- Это чтобы мамочки с колясками не разгонялись выше 30, - шутят интернет-пользователи. - У бешеной яжемать разгон до сотни за 2 секунды!
- Умом Россию не понять! - констатирует Александр.
- Это Симферополь, тут везде гоняют, - сетует Селим.
Нашлись и горожане, которые считают, что обсуждать наличие "лежачего полицейского" на тротуаре вообще не стоит:
- Вам не все равно где эта никчемная дрянь лежит? Хоть у вас в ванной!
ИСТОЧНИК KP.RU