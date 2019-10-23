2019-10-23T11:17:45+03:00
Общество

"Чтобы мамочки с колясками не гоняли: "Лежачий полицейский" на тротуаре привел симферопольцев в недоумение

На улице Воровского установили искусственные неровности прямо в пешеходной зоне
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Черный список Симферополь / ВКонтактеФото: Черный список Симферополь / ВКонтакте
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На улице Воровского в Симферополе внезапно появился "лежачий полицейский" (официально - искусственная неровность)... на тротуаре. Пользователи соцсетей пришли в недоумение и активно обсуждают новинку.

- Это чтобы мамочки с колясками не разгонялись выше 30, - шутят интернет-пользователи. - У бешеной яжемать разгон до сотни за 2 секунды!

- Умом Россию не понять! - констатирует Александр.

- Это Симферополь, тут везде гоняют, - сетует Селим.

Нашлись и горожане, которые считают, что обсуждать наличие "лежачего полицейского" на тротуаре вообще не стоит:

- Вам не все равно где эта никчемная дрянь лежит? Хоть у вас в ванной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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