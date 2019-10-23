Директора трех транспортных госпредприятий Крыма отправлены в отставку

СЕГОДНЯ 11:34 2019-10-23T11:55:49+03:00

Решения о смене руководства были приняты на прошлой неделе Фото: Архив "КП"

Такое решение было принято из-за их "неэффективности"

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На полуострове сменились руководители госпредприятий «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада о планах по развитию республики на пять лет.

По его словам, решения о смене руководства были приняты на прошлой неделе, поскольку главы предприятий были признаны неэффективными.

- По проведенным проверкам в ГУП «Крымавтотранс» инициировано возбуждение уголовных дел, - сказал Аксенов.

Также глава Крыма сообщил, что до 2024 года планируется вложить в развитие транспортного комплекса 13 миллиардов рублей. В течение трех лет закупят больше тысячи единиц автобусов и троллейбусов, а до конца этого года - 97 новых автобусов.

В 2020 году в общественном транспорте крымских городов начнут внедрять автоматизированную систему оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU