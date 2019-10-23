2019-10-23T11:55:49+03:00
Общество

Директора трех транспортных госпредприятий Крыма отправлены в отставку

Такое решение было принято из-за их "неэффективности"
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Решения о смене руководства были приняты на прошлой неделеРешения о смене руководства были приняты на прошлой неделеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

На полуострове сменились руководители госпредприятий «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада о планах по развитию республики на пять лет.

По его словам, решения о смене руководства были приняты на прошлой неделе, поскольку главы предприятий были признаны неэффективными.

- По проведенным проверкам в ГУП «Крымавтотранс» инициировано возбуждение уголовных дел, - сказал Аксенов.

Также глава Крыма сообщил, что до 2024 года планируется вложить в развитие транспортного комплекса 13 миллиардов рублей. В течение трех лет закупят больше тысячи единиц автобусов и троллейбусов, а до конца этого года - 97 новых автобусов.

В 2020 году в общественном транспорте крымских городов начнут внедрять автоматизированную систему оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фотофакт: На одной из остановок Ялты положили «нано-асфальт»
В Симферополе пасынок из сейфа отчима вытащил 5,5 миллиона рублей
Министр сельского хозяйства Крыма стал заместителем главы правительства
Крымчане смогут общаться с чиновниками по видеосвязи
Снимают небо и дерево: В Симферополе камеры смотрят в никуда
В 2019 году Крым должен освоить программу ФЦП на 96 процентов
Крымские власти хотят замедлить рост тарифов ЖКХ
Смерть от скотины: В Бахчисарайском районе бык заколол хозяина
В ГИБДД рассказали о причинах высокой аварийности на крымской трассе «Таврида»
Аксенов предложил бороться с нелегальными отелями с помощью дорогой коммуналки
"Чтобы мамочки с колясками не гоняли: "Лежачий полицейский" на тротуаре привел симферопольцев в недоумение
Вагоны со щебнем испытывают прочность ж/д части Крымского моста
Меняют трубы и укладывают плитку: Как проходят работы на улице Александра Невского в Симферополе
В Симферополе больше десяти улиц останутся без света
Сносом самостроев в Крыму займется новое предприятие
Переменная облачность и без осадков: Прогноз погоды на 23 октября
Смертельная авария: В Красногвардейском районе столкнулись три автомобиля
В Крыму просят обнулить налог на добычу нефти
Пляж в Батилимане вернут севастопольцам