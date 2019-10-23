Директора трех транспортных госпредприятий Крыма отправлены в отставку
На полуострове сменились руководители госпредприятий «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус». Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов во время доклада о планах по развитию республики на пять лет.
По его словам, решения о смене руководства были приняты на прошлой неделе, поскольку главы предприятий были признаны неэффективными.
- По проведенным проверкам в ГУП «Крымавтотранс» инициировано возбуждение уголовных дел, - сказал Аксенов.
Также глава Крыма сообщил, что до 2024 года планируется вложить в развитие транспортного комплекса 13 миллиардов рублей. В течение трех лет закупят больше тысячи единиц автобусов и троллейбусов, а до конца этого года - 97 новых автобусов.
В 2020 году в общественном транспорте крымских городов начнут внедрять автоматизированную систему оплаты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU