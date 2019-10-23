Аксенов предложил бороться с нелегальными отелями с помощью дорогой коммуналки
Глава Крыма предложил в два раза повысить тарифы на коммунальные услуги для владельцев тех гостиниц, которые работают неофициально.
Сергей Аксенов рассказал, что будут считаться нормы потребления на одного человека на семью, к примеру, из трех-четырех человек. И если они потратили больше трех кубов воды или нажгли много электроэнергии, то тариф будет умножаться на два.
Также он пообещал оказать содействия тем, кто захочет легализовать свой бизнес, пишет Интерфакс.
- Для тех, кто не хочет этого делать - идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники», пожалуйста, компенсируйте наши расходы, - подчеркнул Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU