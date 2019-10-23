2019-10-23T11:54:21+03:00
Общество

Аксенов предложил бороться с нелегальными отелями с помощью дорогой коммуналки

Тарифы хотят повысить в два раза
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Также окажут содействие тем, кто захочет легализовать свой бизнесТакже окажут содействие тем, кто захочет легализовать свой бизнесФото: Артем КИЛЬКИН
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Глава Крыма предложил в два раза повысить тарифы на коммунальные услуги для владельцев тех гостиниц, которые работают неофициально.

Сергей Аксенов рассказал, что будут считаться нормы потребления на одного человека на семью, к примеру, из трех-четырех человек. И если они потратили больше трех кубов воды или нажгли много электроэнергии, то тариф будет умножаться на два.

Также он пообещал оказать содействия тем, кто захочет легализовать свой бизнес, пишет Интерфакс.

- Для тех, кто не хочет этого делать - идем по пути применения конкретных нормативов: приехали «одноклассники», пожалуйста, компенсируйте наши расходы, - подчеркнул Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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