В Симферополе пасынок из сейфа отчима вытащил 5,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-23T13:29:57+03:00

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В полицию Симферополя обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что кто-то украл из его квартиры 5,5 миллиона рублей. Деньги хранились в российской и иностранной валюте в сейфе.

На место выехали правоохранители, осмотрели квартиру, опросили всех, кто имел доступ к жилищу, а также соседей.

В итоге удалось установить подозреваемого. Им оказался 28-летний пасынок пострадавшего.

Он признался в совершении преступлении. Оказалось, у парня были ключи от квартиры отчима. Когда в квартире никого не было, он взял деньги и потратил их.

- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10-ти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU