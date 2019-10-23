В Симферополе пасынок из сейфа отчима вытащил 5,5 миллиона рублей
В полицию Симферополя обратился 48-летний мужчина, который рассказал, что кто-то украл из его квартиры 5,5 миллиона рублей. Деньги хранились в российской и иностранной валюте в сейфе.
На место выехали правоохранители, осмотрели квартиру, опросили всех, кто имел доступ к жилищу, а также соседей.
В итоге удалось установить подозреваемого. Им оказался 28-летний пасынок пострадавшего.
Он признался в совершении преступлении. Оказалось, у парня были ключи от квартиры отчима. Когда в квартире никого не было, он взял деньги и потратил их.
- По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10-ти лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе МВД по РК.
ИСТОЧНИК KP.RU