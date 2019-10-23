Движение автомобилей под Белогорском остановят на 4 дня
В Белогорском районе на одной из транспортных развязок будет перекрыто движение. Это связано с укладкой асфальта на съездах развязки.
Как сообщили в пресс-службе крымского Министерства транспорта, в районе села Яблочное с 25 по 29 октября будет перекрыто движение транспорта.
Чтобы проехать в сторону Симферополя жителям села придется пересечь трассу «Таврида» через тоннельный путепровод и выехать к Белогорской развязке через перекресток дороги Симферополь-Феодосия с улицей Нижегорской.
Схема движения. Фото: пресс-служба Минтранса РК
Этим же путем будут ехать и жители Белогорска, которые живут около Яблочной развязки. А вот для движения из Яблочного в сторону Керчи автолюбителям придется пересекать «Тавриду» через тоннельный путепровод и двигаться в сторону села Мичуринское через улицу Нижегорскую.
Еще можно воспользоваться дорогой Керчь-Феодосия-Симферополь.
При этом основного хода трассы «Таврида» эти ограничения не коснутся.
Движение по Белогорской транспортной развязке, именуемой «Холодная гора», будет открыто сегодня вечером. Это на сутки раньше запланированного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU