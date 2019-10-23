2019-10-23T14:40:57+03:00
Общество

Движение автомобилей под Белогорском остановят на 4 дня

Ограничения связаны с укладкой асфальта на развязке близ села Яблочное
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Планируйте свой маршрут заранее. Фото: пресс-служба Минтранса РКПланируйте свой маршрут заранее. Фото: пресс-служба Минтранса РК
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В Белогорском районе на одной из транспортных развязок будет перекрыто движение. Это связано с укладкой асфальта на съездах развязки.

Как сообщили в пресс-службе крымского Министерства транспорта, в районе села Яблочное с 25 по 29 октября будет перекрыто движение транспорта.

Чтобы проехать в сторону Симферополя жителям села придется пересечь трассу «Таврида» через тоннельный путепровод и выехать к Белогорской развязке через перекресток дороги Симферополь-Феодосия с улицей Нижегорской.

Схема движения. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Схема движения. Фото: пресс-служба Минтранса РК

Этим же путем будут ехать и жители Белогорска, которые живут около Яблочной развязки. А вот для движения из Яблочного в сторону Керчи автолюбителям придется пересекать «Тавриду» через тоннельный путепровод и двигаться в сторону села Мичуринское через улицу Нижегорскую.

Еще можно воспользоваться дорогой Керчь-Феодосия-Симферополь.

При этом основного хода трассы «Таврида» эти ограничения не коснутся.

Движение по Белогорской транспортной развязке, именуемой «Холодная гора», будет открыто сегодня вечером. Это на сутки раньше запланированного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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