Нефтяной терминал в Феодосии выставят на продажу

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-23T15:00:46+03:00

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На внеочередной сессии Госсовет Крыма внес нефтебазу в Феодосии в план приватизации на 2019 год. Парламент принял изменения в план приватизации имущества, которое находится в госсобственности.

Как пишет ТАСС, ранее Сергей Аксенов сообщал о том, что три крупных российских нефтетрейдера заинтересовались возможностью покупки терминала.

- Внести изменения в прогнозный план приватизации имущества на 2019 год: включить доли в уставных капиталах обществ, приватизация которых планируется в 2019 году. Это 100% акций АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии, - сообщил на сессии председатель парламента Владимир Константинов.

ИСТОЧНИК KP.RU