2019-10-23T14:52:31+03:00
Экономика

Агрофирма «Золотая Балка» перевыполнила план и показала лучший результат за 10 лет

Урожай собрали высококачественный
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: предоставлено агрофирмойФото: предоставлено агрофирмой
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Севастопольская агрофирма «Золотая Балка» по итогам уборки винограда показала лучшие результаты за 10 лет: в этом году аграрии собрали 5302 тонны высококачественных ягод, хотя в плане стояло всего 5188 тонн.

- Более 9 тысяч тонн переработано, залито в ёмкости более 660 тысяч дал вина. Такого не было больше 10 лет! Только сейчас и начинается настоящая работа: виноградари закладывают урожай следующего года, виноделы - будущее вино, производственники наполняют склады, продавцы готовятся к новогодним продажам! А у сельского хозяйства впереди установка шпалеры и посадка нового виноградника в объеме 118 га. Всем удачи и вдохновения! - поздравила сотрудников гендиректор Елена Костенко.

Как объяснил директор по сельскому хозяйству Вячеслав Гаркавый, весь прошлый сезон был мягкий, без экстремальных температур, а количество влаги оказалось достаточным для хорошего роста и созревания.

Кстати, первый урожай дали и молодые виноградники, заложенные в 2016 – 2017 гг. Они тоже превзошли ожидания: планировали собрать порядка 350 тонн, а получили вдвое больше. Виноград этот пойдет на производство как игристых, так и тихих вин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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