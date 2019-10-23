2019-10-23T15:25:51+03:00
Общество

К августу 2020 года Крым перейдет на безналичную оплату проезда

Для этого будут использовать многофункциональные карты
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Также власти хотят отремонтировать автовокзалыТакже власти хотят отремонтировать автовокзалыФото: Иван МАРКОВ
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в следующем году начнется масштабное внедрение автоматизированной оплаты проезда. На такой способ оплаты хотят перевести до 95 процентов всех расчетов.

Работу планируют закончить к августу 2020 года.

Кроме этого, до 1 декабря предоставят план ремонт автовокзалов, которые находятся в ведении «Крымавтотранса».

Также для того, чтобы создать конкуренцию, в регионе создадут филиалы «Крымтроллейбуса».

- До 2025 года будет обновлено не менее 50% подвижного состава, задействованного на маршрутах регулярных перевозок, на более комфортабельные и современные автобусы и троллейбусы, - подчеркнул Аксенов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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