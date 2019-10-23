К августу 2020 года Крым перейдет на безналичную оплату проезда
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в следующем году начнется масштабное внедрение автоматизированной оплаты проезда. На такой способ оплаты хотят перевести до 95 процентов всех расчетов.
Работу планируют закончить к августу 2020 года.
Кроме этого, до 1 декабря предоставят план ремонт автовокзалов, которые находятся в ведении «Крымавтотранса».
Также для того, чтобы создать конкуренцию, в регионе создадут филиалы «Крымтроллейбуса».
- До 2025 года будет обновлено не менее 50% подвижного состава, задействованного на маршрутах регулярных перевозок, на более комфортабельные и современные автобусы и троллейбусы, - подчеркнул Аксенов.
ИСТОЧНИК KP.RU