В Севастополе возьмутся за заброшенные скверы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-10-23T15:42:33+03:00

Там проведут субботники и работы по благоустройству

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В Севастополе наведут порядок в заброшенном сквере в шестом избирательном округе. Как рассказал депутат Заксобрания Сергей Колбин, в ближайшее время там проведут субботник и благоустроят общественное пространство.

- В районе улицы Геловани, мы обнаружили целые заброшенные скверы. Как в старых фильмах ужасов голливудских: заброшенные города, заброшенные микрорайоны, а они там есть, оказывается, - рассказал Колбин, пишет ForPost.

Он отметил, что раньше там был кинотеатр, спортивная площадка. Но сейчас картина печальная – часть деревья погибла, появился мусор.

- Нужно эти зоны отдыха вместе с зелеными насаждениями обратно нашим жителям, - резюмировал депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU