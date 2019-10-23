Вторая в России эргокомната открылась в Симферополе
В городской больнице №7 Симферополя открылась вторая в России эргокомната. Помещение прикреплено к сосудистому центру.
.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Как сообщили в Минздраве Крыма, комната разделена на две зоны. Первая – кухонная, в ней больные, которые перенесли инсульт, учатся сидеть за столом, пользоваться посудой, включать чайник и прочее.
- А вторая – санитарная. В ней пациенты тренируются умываться, чистить зубы, принимать ванну, пользоваться унитазом, - уточнили в Минздраве.
.Фото: Виталий ПАРУБОВ
В 2019 году по всей России планируется открытие 12 таких эргокомнат на базе обычных больниц, доступных для бесплатного лечения пациентов.
СПРАВКА "КП"
Эрготерапия – направление реабилитации, цель которого адаптировать пациента, перенесшего инсульт, к выполнению регулярных бытовых нужд.
ИСТОЧНИК KP.RU