2019-10-23T17:13:27+03:00
Общество

Вторая в России эргокомната открылась в Симферополе

Первая заработала в марте в Москве
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В ней восстанавливаются люди, которые перенесли инсультВ ней восстанавливаются люди, которые перенесли инсультФото: Виталий ПАРУБОВ
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В городской больнице №7 Симферополя открылась вторая в России эргокомната. Помещение прикреплено к сосудистому центру.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Как сообщили в Минздраве Крыма, комната разделена на две зоны. Первая – кухонная, в ней больные, которые перенесли инсульт, учатся сидеть за столом, пользоваться посудой, включать чайник и прочее.

- А вторая – санитарная. В ней пациенты тренируются умываться, чистить зубы, принимать ванну, пользоваться унитазом, - уточнили в Минздраве.

. Фото: Виталий ПАРУБОВ

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В 2019 году по всей России планируется открытие 12 таких эргокомнат на базе обычных больниц, доступных для бесплатного лечения пациентов.

СПРАВКА "КП"

Эрготерапия – направление реабилитации, цель которого адаптировать пациента, перенесшего инсульт, к выполнению регулярных бытовых нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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