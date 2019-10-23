Вторая в России эргокомната открылась в Симферополе

СЕГОДНЯ 17:13 2019-10-23T17:13:27+03:00

В ней восстанавливаются люди, которые перенесли инсульт Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первая заработала в марте в Москве

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В городской больнице №7 Симферополя открылась вторая в России эргокомната. Помещение прикреплено к сосудистому центру.

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Как сообщили в Минздраве Крыма, комната разделена на две зоны. Первая – кухонная, в ней больные, которые перенесли инсульт, учатся сидеть за столом, пользоваться посудой, включать чайник и прочее.

- А вторая – санитарная. В ней пациенты тренируются умываться, чистить зубы, принимать ванну, пользоваться унитазом, - уточнили в Минздраве.

.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В 2019 году по всей России планируется открытие 12 таких эргокомнат на базе обычных больниц, доступных для бесплатного лечения пациентов.

СПРАВКА "КП"

Эрготерапия – направление реабилитации, цель которого адаптировать пациента, перенесшего инсульт, к выполнению регулярных бытовых нужд.

ИСТОЧНИК KP.RU