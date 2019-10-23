2019-10-23T17:31:13+03:00
Политика

Аксенов рассказал, каким видит крымское правительство

Глава подчеркнул, что все должно работать как часы
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: FacebookГлава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Facebook
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Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что в регионе нужна целостная модель управления. И все должно работать как часы, вне зависимости от того, кто руководит людьми.

Аксенов в интервью ТАСС отметил, что последние пять лет темп работы был «супервысокий».

- И, честно, даже не было времени остановиться и задуматься. Все решения принимались молниеносно. Но сейчас разрабатываем модель управления и пятилетнюю стратегию развития Крыма. Я понимаю, что сегодня есть шанс перезагрузить команду, - отметил глава.

Также Аксенов сравнил первую пятилетку с тем, как будто бы регион за это время окончил школу экстерном. Но вот следующие пять это – это уже университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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