Глава Крыма назвал доклад о развитии правительства «пессимистичным»
Сергей Аксенов назвал свой доклад о работе правительства до 2025 года «пессимистичным». А все потому, что его удастся перевыполнить.
Он отметил, что попросил каждое министерство не брать на себя невыполнимые обязательства.
- Планы при поддержке президента могут быть профинансированы в гораздо большем объеме. Задача - правильно рассчитать силы, сделать упор на основные направления, - подчеркнул глава, пишут РИА Новости Крым.
Аксенов уверен, что те планы, которые он озвучил, скорее всего, будут перевыполнены. То, о чем он рассказал в среду – «гарантированный минимум».
ИСТОЧНИК KP.RU