Глава Крыма назвал доклад о развитии правительства «пессимистичным»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-10-23T18:04:14+03:00

В среду он рассказывал о планах властей до 2025 года

Изменить размер текста: A A

Сергей Аксенов назвал свой доклад о работе правительства до 2025 года «пессимистичным». А все потому, что его удастся перевыполнить.

Он отметил, что попросил каждое министерство не брать на себя невыполнимые обязательства.

- Планы при поддержке президента могут быть профинансированы в гораздо большем объеме. Задача - правильно рассчитать силы, сделать упор на основные направления, - подчеркнул глава, пишут РИА Новости Крым.

Аксенов уверен, что те планы, которые он озвучил, скорее всего, будут перевыполнены. То, о чем он рассказал в среду – «гарантированный минимум».

ИСТОЧНИК KP.RU