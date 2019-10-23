В Симферополе 28 октября откроется новый детский сад
Он находится на улице Балаклавской
Его построили в рамках в ФЦП. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
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В следующий понедельник, 28 октября, на улице Балаклавской в Симферополе откроется детский сад №36. Как рассказала замглавы города Татьяна Сухина, его порог переступят 272 ребенка.
Это капитальное строение, которое возвели в рамках ФЦП.
- Устранены все недостатки, которые выявили в результате проверки. Также за это время на территории детского сада были высажены зеленые насаждения, оборудован медицинский кабинет и спортивный зал, - дополнила директор детсада Оксана Храмцова.
Кстати, на покупку мебели, игрушек и другого инвентаря потратили 4 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU