2019-10-23T18:38:35+03:00
Общество

В Симферополе 28 октября откроется новый детский сад

Он находится на улице Балаклавской
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Его построили в рамках в ФЦП. Фото: пресс-служба администрации крымской столицыЕго построили в рамках в ФЦП. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы
Изменить размер текста:

В следующий понедельник, 28 октября, на улице Балаклавской в Симферополе откроется детский сад №36. Как рассказала замглавы города Татьяна Сухина, его порог переступят 272 ребенка.

Это капитальное строение, которое возвели в рамках ФЦП.

- Устранены все недостатки, которые выявили в результате проверки. Также за это время на территории детского сада были высажены зеленые насаждения, оборудован медицинский кабинет и спортивный зал, - дополнила директор детсада Оксана Храмцова.

Кстати, на покупку мебели, игрушек и другого инвентаря потратили 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24