В Симферополе 28 октября откроется новый детский сад

СЕГОДНЯ 18:38 2019-10-23T18:38:35+03:00

Его построили в рамках в ФЦП. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

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В следующий понедельник, 28 октября, на улице Балаклавской в Симферополе откроется детский сад №36. Как рассказала замглавы города Татьяна Сухина, его порог переступят 272 ребенка.

Это капитальное строение, которое возвели в рамках ФЦП.

- Устранены все недостатки, которые выявили в результате проверки. Также за это время на территории детского сада были высажены зеленые насаждения, оборудован медицинский кабинет и спортивный зал, - дополнила директор детсада Оксана Храмцова.

Кстати, на покупку мебели, игрушек и другого инвентаря потратили 4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU