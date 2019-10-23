2019-10-23T19:20:03+03:00
Общество

Крымчане смогут выбрать кандидатов на должность мэров городов

Это можно будет сделать с помощью онлайн-голосования
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Также можно будет посмотреть прямые трансляции заседаний конкурсных комиссийТакже можно будет посмотреть прямые трансляции заседаний конкурсных комиссийФото: Евгения ГУСЕВА
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Жители Крыма смогут поучаствовать в отборе кандидатур на должность глав администраций городов. Свой голос за понравившегося кандидата можно будет отдать онлайн.

- Это важный элемент курса на открытость власти, провозглашенного главой Республики Крым. Такое голосование дает обществу возможность принять непосредственное участие в управлении муниципальным образованием, - рассказали в крымском правительстве.

В состав каждой конкурсной комиссии входит вице-премьер, который курирует этот регион. Эти заседания начнутся с 24 октября.

График опубликован на официальном портале, там же можно будет принять участие в голосовании и посмотреть трансляцию конкурсных комиссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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