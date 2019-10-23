Крымчане смогут выбрать кандидатов на должность мэров городов
Жители Крыма смогут поучаствовать в отборе кандидатур на должность глав администраций городов. Свой голос за понравившегося кандидата можно будет отдать онлайн.
- Это важный элемент курса на открытость власти, провозглашенного главой Республики Крым. Такое голосование дает обществу возможность принять непосредственное участие в управлении муниципальным образованием, - рассказали в крымском правительстве.
В состав каждой конкурсной комиссии входит вице-премьер, который курирует этот регион. Эти заседания начнутся с 24 октября.
График опубликован на официальном портале, там же можно будет принять участие в голосовании и посмотреть трансляцию конкурсных комиссий.
ИСТОЧНИК KP.RU