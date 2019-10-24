В Феодосии мальчика зажало в проеме металлической горки
В Феодосии на улице Чкалова произошло небольшое ЧП. Спасатели выехали на помощь мальчику, у которого нога застряла в проеме детской металлической горки.
Министр МЧС Крыма Сергей Шахов рассказал, что по прибытии специалисты выяснили, что 10-летний мальчик, спускаясь с горки, застрял ногой между наклонной поверхностью и перилами.
- Коленка проскочила в проем, и назад вынуть ногу не было возможным, - отметил Шахов.
С помощью гидравлического инструмента разжали металлическую конструкцию и аккуратно достали ногу ребенка.
Кстати, маленький мужчина не испугался и в медицинской помощи не нуждался.
ИСТОЧНИК KP.RU