2019-10-24T14:43:21+03:00
Общество

В Феодосии мальчика зажало в проеме металлической горки

Маленький мужчина не испугался
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Медицинская помощь ребенку не потребовалась. Фото: пресс-служба МЧС РКМедицинская помощь ребенку не потребовалась. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Феодосии на улице Чкалова произошло небольшое ЧП. Спасатели выехали на помощь мальчику, у которого нога застряла в проеме детской металлической горки.

Министр МЧС Крыма Сергей Шахов рассказал, что по прибытии специалисты выяснили, что 10-летний мальчик, спускаясь с горки, застрял ногой между наклонной поверхностью и перилами.

- Коленка проскочила в проем, и назад вынуть ногу не было возможным, - отметил Шахов.

С помощью гидравлического инструмента разжали металлическую конструкцию и аккуратно достали ногу ребенка.

Кстати, маленький мужчина не испугался и в медицинской помощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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