В Симферополе на несколько дней изменится схема движения по улице Гагарина

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-24T15:12:15+03:00

Это связано с проведением ремонтных работ

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В Симферополе с 24 по 26 октября изменится схема движения троллейбусов по улице Гагарина. Это связано с проведением ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.

КОНКРЕТНО

№9А «пос. Аэрофлотский – бул. Ленина» будет осуществлять перевозку пассажиров до 21.30.

№6 «Марьино – бул.Ленина» после 23.30 будет осуществлять перевозку пассажиров до пл. Куйбышева.

№5 «Загородный - бул. Ленина» после 21.30 будет следовать по «Загородный – Кечкеметская – ул. Куйбышева – пл. Куйбышева».

ИСТОЧНИК KP.RU