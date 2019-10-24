В Симферополе на несколько дней изменится схема движения по улице Гагарина
Это связано с проведением ремонтных работ
.Фото: "КП" Архив
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В Симферополе с 24 по 26 октября изменится схема движения троллейбусов по улице Гагарина. Это связано с проведением ремонтных работ в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили в пресс-службе Минтранса Крыма.
КОНКРЕТНО
№9А «пос. Аэрофлотский – бул. Ленина» будет осуществлять перевозку пассажиров до 21.30.
№6 «Марьино – бул.Ленина» после 23.30 будет осуществлять перевозку пассажиров до пл. Куйбышева.
№5 «Загородный - бул. Ленина» после 21.30 будет следовать по «Загородный – Кечкеметская – ул. Куйбышева – пл. Куйбышева».
ИСТОЧНИК KP.RU