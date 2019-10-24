В Крым готовы поставлять кофе из Африки

СЕГОДНЯ 19:12 2019-10-24T19:12:50+03:00

Таких договоренностей достигли вице-президент Бурунди Жозеф Буторе и постпред РК при президенте России Георгий Мурадов

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Крымские власти и вице-президент Бурунди Жозеф Буторе достигли договоренностей о том, что на полуостров будут поставлять кофе.

Перспективы дальнейшего сотрудничества обсудили Жозеф Буторе и постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов, сообщили в пресс-службе министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

Встреча прошла на полях саммита и экономического форума "Россия-Африка".

Помимо поставок и первичной переработки кофе Буторе также сказал, что он заинтересован в покупке нескольких катеров крымского производства по лизинговой схеме. Они будут использоваться для перевозки пассажиров по озеру Танганьика.

Чтобы закрепить договоренности, Жозеф Буторе предложил создать рабочую группу по этим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU