В "Артеке" отработали задержание условных террористов

СЕГОДНЯ 19:38 2019-10-24T19:39:35+03:00

Также проводилась эвакуация и была оказана медпомощь "пострадавшим" [видео]

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На территории ФГБОУ "МДЦ "Артек" было отработано освобождение условных заложников, захваченных "террористов".

Кроме того, было проведено внеочередное совместное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Крым.

- В связи с этим большинство принимаемых решений на заседании касались готовности группировки сил и средств по пресечению террористического акта и ликвидации их последствий, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, в рамках учений отработано взаимодействие силовых структур, правоохранительных органов, представителей администрации Ялты и руководства "Артека" для того, чтобы предотвратить террористический акт.

Также проводилась эвакуация и была оказана медпомощь условно пострадавшим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/739952" frameborder="0"></iframe> На территории «МДЦ «Артек» освобождали условных заложников.В рамках учений отработаны вопросы взаимодействия силовых структур. Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю! другой источник

Также глава Крыма сообщил, что ситуацию на полуострове контролирует оперативный штаб и антитеррористическая комиссия в РК.

ИСТОЧНИК KP.RU