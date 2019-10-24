В "Артеке" отработали задержание условных террористов
На территории ФГБОУ "МДЦ "Артек" было отработано освобождение условных заложников, захваченных "террористов".
Кроме того, было проведено внеочередное совместное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Республике Крым.
- В связи с этим большинство принимаемых решений на заседании касались готовности группировки сил и средств по пресечению террористического акта и ликвидации их последствий, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, в рамках учений отработано взаимодействие силовых структур, правоохранительных органов, представителей администрации Ялты и руководства "Артека" для того, чтобы предотвратить террористический акт.
Также проводилась эвакуация и была оказана медпомощь условно пострадавшим.
На территории «МДЦ «Артек» освобождали условных заложников.В рамках учений отработаны вопросы взаимодействия силовых структур. Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю! другой источник
Также глава Крыма сообщил, что ситуацию на полуострове контролирует оперативный штаб и антитеррористическая комиссия в РК.
ИСТОЧНИК KP.RU