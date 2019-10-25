В феодосийском особняке обнаружен клад

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-25T07:08:49+03:00

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В феодосийском особняке, известном также как "дача Стамболи" при реставрации был обнаружен клад. Так называемые "деникинки" - деньги Вооруженных Сил Юга России периода Гражданской войны были обнаружены в одной из вентиляционных шахт здания.

- Благодаря реставрации, которая проводится в здании, было обнаружено много предметов, отражающих разные этапы его истории, - рассказала главный хранитель фондов музея, Ксения Гусева, - это и банкноты времен Гражданской войны в России, и личные вещи и письма немецких офицеров времен 2 мировой, и даже находки периода 90х годов ХХ века.

Реставрация в здании продолжается, и сотрудники музея уверены - особняк хранит в себе еще множество тайн. Все найденные предметы будут включены в музейную экспозицию, что позволит посетителям взглянуть на историю Дачи Стамболи с разных сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU