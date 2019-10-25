С 27 октября аэропорт «Симферополь» перейдет на осенне-зимнее расписание

СЕГОДНЯ 09:52 2019-10-25T09:56:59+03:00

Оно будет действовать до 28 марта 2020 года Фото: "КП" Архив

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Симферопольский аэропорт с 27 октября переходит на осеннее-зимнее расписание полетов. По сравнению с прошлым сезоном откроется три новых регулярных рейса: в Саратов, Казань и Минеральные воды.

Расписание будет действовать до 28 марта 2020 года.

В этом сезона в Казань из крымской столицы самолеты будут летать три раза в неделю, в Саратов – по вторникам и четвергам, а в Минеральные Воды по средам и воскресеньям.

- Вырастет число ежедневных прямых рейсов в Санкт-Петербург трех до четырех, перелеты в Ростов-на-Дону вместо пяти раз в неделю станут ежедневными. Частота полетов в Екатеринбург с четырех раз в неделю увеличится до шести, - рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Всего перелеты будут осуществляться по 12 направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU