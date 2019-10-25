2019-10-25T12:38:20+03:00
Общество

В Евпатории испытают новый трамвай отечественного производства

Электротранспорт нового поколения отправил в Крым уральский завод
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Новый трамвай уже отправился на полуостров. Фото: пресс-служба Уральского Завода Транспортного МашиностроенияНовый трамвай уже отправился на полуостров. Фото: пресс-служба Уральского Завода Транспортного Машиностроения
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Уральский завод транспортного машиностроения отправил в Крым на испытания современный низкопольный трамвай. Он рассчитан на узкую колею, и будет проходить приемо -сдаточные испытания в Евпатории.

Данная машина полностью отвечает современным требованиям к городскому транспорту. Конструкция трамвая обеспечивает безбарьерное перемещение для маломобильных жителей, а новые технологические решения позволяют вагонам двигаться плавно и без шума.

-Вагон укомплектован современными антивандальными анатомическими сиденьями. В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнем безопасности, а также звуковой и визуальной информационными системами, - сообщили в пресс -службе завода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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