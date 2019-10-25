В Евпатории испытают новый трамвай отечественного производства
Уральский завод транспортного машиностроения отправил в Крым на испытания современный низкопольный трамвай. Он рассчитан на узкую колею, и будет проходить приемо -сдаточные испытания в Евпатории.
Данная машина полностью отвечает современным требованиям к городскому транспорту. Конструкция трамвая обеспечивает безбарьерное перемещение для маломобильных жителей, а новые технологические решения позволяют вагонам двигаться плавно и без шума.
-Вагон укомплектован современными антивандальными анатомическими сиденьями. В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнем безопасности, а также звуковой и визуальной информационными системами, - сообщили в пресс -службе завода.
ИСТОЧНИК KP.RU