В 2020 году в Крыму начнется ремонт Южнобережного шоссе
В Крыму в следующем году начнется капитальный ремонт Южнобережного шоссе. Оно связывает Алушту, Ялту и Симферополь .
Как рассказал врио министра транспорта Крыма Сергей Карпов, работы хотят начать к концу сезона, чтобы в 2021 году его завершить.
На данный момент разрабатывается проект по капитальному ремонту, пишет ТАСС.
Планируется создание двух транспортных развязок на Южном берегу Крыма, также ремонт дороги и тротуара.
- Также построят 30 пешеходных переходом, в том числе и надземных, - уточнил Карпов.
Работы на участке Алушта-Ялта предварительно оцениваются в 14 миллиардов рублей, а от Ялты от Фороса – почти в 10 миллиардов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU