2019-10-25T13:59:21+03:00
Общество

В 2020 году в Крыму начнется ремонт Южнобережного шоссе

Оно связывает Симферополь, Алушту и Севастополь
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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В 2021 году работы хотят завершитьВ 2021 году работы хотят завершитьФото: "КП" Архив
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В Крыму в следующем году начнется капитальный ремонт Южнобережного шоссе. Оно связывает Алушту, Ялту и Симферополь .

Как рассказал врио министра транспорта Крыма Сергей Карпов, работы хотят начать к концу сезона, чтобы в 2021 году его завершить.

На данный момент разрабатывается проект по капитальному ремонту, пишет ТАСС.

Планируется создание двух транспортных развязок на Южном берегу Крыма, также ремонт дороги и тротуара.

- Также построят 30 пешеходных переходом, в том числе и надземных, - уточнил Карпов.

Работы на участке Алушта-Ялта предварительно оцениваются в 14 миллиардов рублей, а от Ялты от Фороса – почти в 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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