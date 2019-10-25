Крымские налоговики нашли в Керчи подпольный цех по производству пива
В Керчи сотрудники налоговой обнаружили подпольное производство пива. Нелегальный цех прикрывался подготовительными работами, сообщили в пресс-службе УФНС России по Крыму.
Удалось найти и индивидуального предпринимателя, который отправил первые партии в розничную торговую сеть.
- Пиво отпускалось без применения контрольно-кассовой техники, - уточнили в пресс-службе.
Но вот перед налоговой пришлось ответить всем - и предприятию-нелегалу, и индивидуальному предпринимателю, который согласился продавать подделку.
Директор предприятия заплатил в бюджет акциз на сумму больше 100 тысяч рублей, в ИП отделался предупреждением.
ИСТОЧНИК KP.RU