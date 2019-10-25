2019-10-25T17:16:25+03:00
Общество

Крымские налоговики нашли в Керчи подпольный цех по производству пива

Владелец уже заплатил акциз на сумму 100 тысяч рублей
Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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..Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Керчи сотрудники налоговой обнаружили подпольное производство пива. Нелегальный цех прикрывался подготовительными работами, сообщили в пресс-службе УФНС России по Крыму.

Удалось найти и индивидуального предпринимателя, который отправил первые партии в розничную торговую сеть.

- Пиво отпускалось без применения контрольно-кассовой техники, - уточнили в пресс-службе.

Но вот перед налоговой пришлось ответить всем - и предприятию-нелегалу, и индивидуальному предпринимателю, который согласился продавать подделку.

Директор предприятия заплатил в бюджет акциз на сумму больше 100 тысяч рублей, в ИП отделался предупреждением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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