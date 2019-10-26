В Крыму планируют построить сеть курортных дорог от трассы "Таврида"

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-26T16:21:29+03:00

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В Крыму, после завершения строительства трассы «Таврида», планируются масштабные работы по расширению путей транспортного сообщения для комфортного проезда отдыхающих к курортным городам. По новым дорогам также будут осуществляться грузоперевозки.

"Трасса "Таврида" позволяет быстро доехать от Крымского моста в Севастополь. Дальше возникает вопрос, как мы будем добираться до мест отдыха, где массовый заезд в сезон, до мест сельхозпроизводства, наших производственных мощностей? Соответственно, будет создана хордовая сеть автодорог для распределения потока. Можно их назвать курортными дорогами", - сказал Сергей Карпов, министр транспорта Республики Крым

По предварительным данным, данный проект обойдется ориентировочно в 50 миллиардов рублей.Часть работ будет завершена до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU