Крымчане стали вдвое меньше пить впервые за пять лет
С начала 2019 года крымчане стали пить вдвое меньше. Такое снижение потребления алкоголя произошло впервые за пять лет.
- За девять месяцев розничная продажа алкоголя на душу населения снизилась в два раза – до 2,65 литров на человека, - заявил Игорь Чемоданов. глава крымского министерства здравоохранения.
По мнению Чемоданова на ситуацию повлияли меры профилактики, которые проводятся в рамках нацпроекта "Демография", одна из целей которого - укрепление общественного здоровья.
Также отмечается, что следующая цель крымских чиновников - снижение уровня курильщиков на полуострове.
ИСТОЧНИК KP.RU