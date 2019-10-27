Крымчане стали вдвое меньше пить впервые за пять лет

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-27T09:32:45+03:00

Власти уверены - это результат их трудов

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С начала 2019 года крымчане стали пить вдвое меньше. Такое снижение потребления алкоголя произошло впервые за пять лет.

- За девять месяцев розничная продажа алкоголя на душу населения снизилась в два раза – до 2,65 литров на человека, - заявил Игорь Чемоданов. глава крымского министерства здравоохранения.

По мнению Чемоданова на ситуацию повлияли меры профилактики, которые проводятся в рамках нацпроекта "Демография", одна из целей которого - укрепление общественного здоровья.

Также отмечается, что следующая цель крымских чиновников - снижение уровня курильщиков на полуострове.

ИСТОЧНИК KP.RU