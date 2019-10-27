"Мисс Украина -2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос "чей Крым?"

СЕГОДНЯ 17:55 2019-10-27T17:55:19+03:00

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Маргарита Паша, победительница конкурса "Мисс Украина - 2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос украинских журналистов о принадлежности Крыма. Ранее девушка высказала мнение о том, что Крым принадлежит жителям всей планеты, что вызвало обвинения девушки в отсутствии патриотизма.

- Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория Земли принадлежит людям, а Крым — это часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам — людям, - написала девушка в своем Instagram

Кроме того, Паша попросила комментаторов прекратить писать ей гадости в соцсетях и посоветовала подписчикам научиться анализировать информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU