2019-10-27T17:55:19+03:00
Общество

"Мисс Украина -2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос "чей Крым?"

Ранее девушка сказала, что Крым принадлежит людям всей земли
Иван КОСТОГРЫЗОВ
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Победительница конкурса "Мисс Украина - 2019", Маргарита Паша. Фото: личный InstagramПобедительница конкурса "Мисс Украина - 2019", Маргарита Паша. Фото: личный Instagram
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Маргарита Паша, победительница конкурса "Мисс Украина - 2019" объяснила свой необычный ответ на вопрос украинских журналистов о принадлежности Крыма. Ранее девушка высказала мнение о том, что Крым принадлежит жителям всей планеты, что вызвало обвинения девушки в отсутствии патриотизма.

- Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория Земли принадлежит людям, а Крым — это часть огромной планеты, и, соответственно, он принадлежит тоже нам — людям, - написала девушка в своем Instagram

Кроме того, Паша попросила комментаторов прекратить писать ей гадости в соцсетях и посоветовала подписчикам научиться анализировать информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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