В Крыму начали выращивать оливки

СЕГОДНЯ 12:24 2019-10-28T12:25:23+03:00

Для их посадки благоприятным считается южный берег [фото, видео]

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На Южном берегу Крыма начнут выращивать оливки и делать оливковое масло. Новую для России отрасль будет развивать Крымский федеральный университет.

Уже есть небольшая роща на участке в Форосе. Там впервые в истории КФУ получили оливковое масло первого холодного отжима.

Кроме этого, руководство университета планирует открыть центр по производству посадочного материала оливки, а также заложить рощу на гектар.

Форос Оливки .Видео: пресс-служба КФУ

- Но для развития этой отрасли в Крыму есть барьеры. Например, зона стабильного промышленного плодоношения деревьев маслины пока ограничена Южным берегом Крыма, поскольку данная культура не выдерживает температуры ниже - 14 градусов, - рассказали в пресс-службе университета.

И эту проблему можно решить только, если вывести морозостойкие сорта, или выращивать деревья в защищенном грунте.

ИСТОЧНИК KP.RU